Москвичей предупредили об аномальной жаре на неделе Синоптик Тишковец: в Москве на неделе установится жара до +31 градуса

Жителей Москвы на неделе ждет жара вплоть до пятницы, 22 мая, температура воздуха поднимется до +31 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он отметил, что температурные рекорды возможны до 21–22 мая.

Во вторник в столичном регионе также ожидается засушливый и знойный денек, а столбики термометров будут стремиться на штурм 30-градусной отметки, что близко к рекорду дня 1979 года, когда 19 мая было плюс 30,2 градуса, — уточнил синоптик.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье ввели предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности из-за пришедшей в регион аномальной жары. Помимо экстремального зноя, днем 17 мая и в последующую ночь в отдельных районах Московской области ожидаются грозы с кратковременными дождями.

Также стало известно, что в начале недели, 18–19 мая, в Петербурге на климат будет влиять барический гребень, который обеспечит преимущественно сухую и комфортную погоду. Днем ожидается температура воздуха плюс 18–20 градусов, ночью — от +10 до +12.