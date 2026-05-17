17 мая 2026 в 16:26

Ирак оказался втянут в противостояние Израиля, США и Ирана

NYT: в Ираке обнаружили вторую секретную военную базу Израиля

Десантники армии США в Ираке Фото: Capt. Robyn Haake/Planetpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Ирак более года тайно предоставлял свою территорию для размещения двух израильских военных баз, пишет The New York Times. По данным собеседников издания, подготовка к созданию одного из объектов началась еще в конце 2024 года.

Как пишет источник, Вашингтон мог скрывать от Багдада присутствие на территории страны военных третьего государства. Источники газеты утверждают, что раскрытие такой информации способно негативно сказаться на влиянии США в Ираке.

По сведениям собеседников издания, иракские военные вели дистанционное наблюдение за одной из баз и запрашивали дополнительные данные у американской стороны, однако ответа не получали. Позже одно из подразделений армии попыталось приблизиться к объекту, но попало под огонь. В результате, как сказано в материале, один военный погиб, еще двое получили ранения, также были уничтожены два автомобиля.

Власти Ирака отрицают наличие израильских военных баз на территории страны. В Пентагоне отказались давать комментарии. При этом источники газеты заявили, что Центральное командование ВС США не могло не знать о существовании этих объектов.

Ранее сообщалось, что Израиль создал секретный военный аванпост в западной пустыне Ирака для поддержки своей воздушной кампании против Ирана. База служила логистическим хабом и точкой дислокации израильского спецназа ВВС. Вашингтон якобы был в курсе строительства базы.

