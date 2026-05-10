Израиль создал секретную базу в Ираке

WSJ: Израиль развернул секретную базу в Ираке перед конфликтом с Ираном

Фото: Stringer/Global Look Press
Израиль перед началом военного конфликта с Ираном развернул секретную военную базу на территории Ирака, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Журналисты писали, что объект использовали как логистический хаб для израильских ВВС.

По данным издания, на территории базы могли находится подразделения спецназа и поисково-спасательные группы на случай потерь авиации в ходе боевых действий. WSJ напомнила о предложении о помощи Израиля США, когда американский истребитель F-15 потерпел крушение над Ираном.

При этом эвакуация пилотов была проведена силами американских военных, однако израильская авиация в это время наносила удары для обеспечения безопасности операции, утверждает источник издания. WSJ пишет, что в марте могли их объект рассекретить. Местные жители сообщали о повышенной активности. Они видели слишком много военных в том месте, а позже власти Ирака направили свои силы в ту зону и зафиксировали признаки возможного присутствия военного контингента.

Ранее ВВС ОАЭ нанесли ракетные удары по порту Бендер-Аббас на юге Ирана. По данным источников, атака произошла там, где были слышны звуки взрывов.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
