07 мая 2026 в 23:25

ВВС ОАЭ атаковали иранский порт

Fars: ВВС ОАЭ нанесли удар по иранскому порту Бендер-Аббас

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
ВВС ОАЭ нанесли ракетные удары по порту Бендер-Аббас на юге Ирана, передает иранское информационное агентство Fars. По данным источников, атака произошла там, где были слышны звуки взрыва.

Источники утверждают, что по территории, где произошел взрыв, нанесли удары истребители ВВС Объединенных Арабских Эмиратов, — говорится в публикации.

По информации журналистов, звуки доносились из разных частей города. Но точные происхождения и источник не определены. Официальных подтверждений также не приводилось. Агентство Mehr также сообщило о похожих звуках на острове Кешм.

Ранее представители военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции сообщили, что Иран гарантирует безопасность в Ормузском проливе, но при условии, что исчезнут угрозы в адрес Тегерана. В ВМС поблагодарили судовладельцев и капитанов за соблюдение установленных Ираном норм в Персидском и Оманском заливах. До этого президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон завершит военную операцию «Эпическая ярость» только в случае, если Иран согласится на заключение мирного соглашения на американских условиях.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
