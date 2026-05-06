Иран назвал главное условие для открытия Ормузского пролива

Иран гарантирует безопасное судоходство по Ормузскому проливу, но только при условии, что исчезнут угрозы в адрес Тегерана, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции в соцсети X. В ВМС также поблагодарили судовладельцев и капитанов за соблюдение установленных Ираном норм в Персидском и Оманском заливах.

С окончанием угроз и при действии новых процедур появится возможность для безопасного и стабильного движения по проливу, — говорится в их заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты завершат военную операцию «Эпическая ярость» только тогда, когда Иран согласится на заключение мирного соглашения на американских условиях. В противном случае он пообещал возобновить бомбардировки, добавив, что они будут масштабнее и интенсивнее прежних.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика готова заключить соглашение с США. При этом он особенно подчеркнул, что американо-иранский договор должен быть исключительно справедливым и всеобъемлющим.