27 мая 2026 в 16:04

Посол Азербайджана встретился с замглавы Минобороны России Осьмаковым

Рахман Мустафаев Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился с замглавы Минобороны РФ Василием Осьмаковым. В ходе встречи, организованной по инициативе Москвы, они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

Ранее сообщалось, что в Москву с официальным визитом прибудет министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Вместе с тем в Баку ведутся приготовления к приезду главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, уточнил Мустафаев.

До этого председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Они обсудили в том числе вопросы торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

