США выдвинули Ирану пять встречных условий, необходимых для продолжения процесса урегулирования двустороннего конфликта, сообщает агентство Fars. Вашингтон отказался выплачивать Ирану какие-либо компенсации за ущерб, нанесенный в ходе бомбардировок.

Согласно информации издания, американская администрация требует вывезти в США 400 килограммов иранского обогащенного урана и настаивает на ликвидации всех ядерных объектов страны, кроме одного. Кроме того, Белый дом согласен разморозить не более 25% удерживаемых иранских финансовых активов. Вашингтон также жестко обозначил, что вопрос о полном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, должен решаться исключительно за столом переговоров. Требования стали прямым ответом США на ранее выдвинутые Ираном условия для нормализации дипломатических отношений.

Ранее пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Белый дом использует риторику нациста Йозефа Геббельса. По словам дипломата, это делается для дестабилизации Тегерана.

Перед этим президент США Дональд Трамп заявил о «затишье перед бурей» и вновь подогрел разговоры о возможной эскалации вокруг Ирана. Поводом стала его публикация в соцсети Truth Social, где американский лидер разместил изображение с иранскими кораблями на фоне шторма.