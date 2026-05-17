«Неспособность извлекать уроки»: постпред РФ о намерениях США и Израиля

Соединенные Штаты и Израиль в случае возобновления военной операции против Ирана продемонстрируют полную неспособность извлекать уроки из собственных стратегических ошибок, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале. СМИ до этого писали, что Вашингтон и Тель-Авив готовятся к возможному возобновлению боевых действий против Исламской Республики.

В информационном пространстве вновь пошли публикации о намерении США и Израиля уже в ближайшие дни, если не часы, возобновить удары по Ирану. Если это так, то это означает полную неспособность Вашингтона и Западного Иерусалима извлекать уроки из своих ранее совершенных стратегических ошибок, — написал Ульянов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о «затишье перед бурей» и вновь подогрел разговоры о возможной эскалации вокруг Ирана. Поводом стала его публикация в соцсети, где глава Белого дома разместил короткое сообщение и изображение с иранскими кораблями на фоне шторма.