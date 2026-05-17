17 мая 2026 в 13:09

МУС тайно выдал ордера на арест израильских чиновников

Haaretz: МУС выдал секретный ордер на арест израильских чиновников и военных

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Международный уголовный суд (МУС) выписал секретный ордер на арест высокопоставленных израильских чиновников и военнослужащих, сообщает издание Haaretz со ссылкой на информированный дипломатический источник. Хотя точные имена обвиняемых в публикации не приводятся, но журналисты напомнили о продолжающемся международном расследовании в отношении министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Инстанция уже предпринимала подобные шаги, выдав официальные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны Йоава Галланта. Данный шаг может привести к новому витку серьезного обострения в отношениях между еврейским государством и международными судебными институтами.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед журналистами, привел слова российского мыслителя, который назвал еврейское государство «маленькой сверхдержавой». Политик не уточнил, кому именно принадлежит эта фраза.

До этого премьер заявил, что не считает завершенной войну США и Израиля против Ирана. Для окончания конфликта необходимо решить вопросы с запасами урана, иранскими объектами по его обогащению, прокси-силами и баллистическими ракетами, считает он.

