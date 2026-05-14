Нетаньяху вспомнил слова мыслителя из России об Израиле Нетаньяху привел слова мыслителя из России, назвавшего Израиль сверхдержавой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед журналистами, привел слова неназванного российского мыслителя, который назвал еврейское государство «маленькой сверхдержавой». Как сообщает Clash Report, политик не уточнил, кому именно принадлежит эта фраза.

Как однажды сказал один мыслитель — кстати, в России — он сказал: «Государство Израиль — это маленькая сверхдержава, но это сверхдержава», — заявил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что во время военной кампании против Ирана премьер-министр Израиля совершил тайный визит к президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду аль Нахайяну. Эта поездка привела к прорыву в двусторонних отношениях.

До этого Нетаньяху заявил, что не считает завершенной войну США и Израиля против Ирана. Для окончания конфликта необходимо решить вопросы с запасами урана, иранскими объектами по его обогащению, прокси-силами и баллистическими ракетами, считает он.

Нетаньяху также указывал, что рассчитывает отказаться от американской военной помощи в ближайшие 10 лет. Речь идет о финансовой части военного сотрудничества двух стран.