День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 17:43

Нетаньяху вспомнил слова мыслителя из России об Израиле

Нетаньяху привел слова мыслителя из России, назвавшего Израиль сверхдержавой

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед журналистами, привел слова неназванного российского мыслителя, который назвал еврейское государство «маленькой сверхдержавой». Как сообщает Clash Report, политик не уточнил, кому именно принадлежит эта фраза.

Как однажды сказал один мыслитель — кстати, в России — он сказал: «Государство Израиль — это маленькая сверхдержава, но это сверхдержава», — заявил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что во время военной кампании против Ирана премьер-министр Израиля совершил тайный визит к президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду аль Нахайяну. Эта поездка привела к прорыву в двусторонних отношениях.

До этого Нетаньяху заявил, что не считает завершенной войну США и Израиля против Ирана. Для окончания конфликта необходимо решить вопросы с запасами урана, иранскими объектами по его обогащению, прокси-силами и баллистическими ракетами, считает он.

Нетаньяху также указывал, что рассчитывает отказаться от американской военной помощи в ближайшие 10 лет. Речь идет о финансовой части военного сотрудничества двух стран.

Мир
Израиль
Биньямин Нетаньяху
философы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог раскрыла, почему не стоит пить ледяную воду в жару
Россиянам ответили, почему не стоит приносить сирень домой
«Знает, что такое труба»: Богомаз оценил своего сменщика
Россиян предупредили о рисках употребления водопроводной воды
Энергетик оценил перспективы поставок российского газа в ЕС
В АКОРТ предупредили о рисках агрессивной скидочной политики маркетплейсов
Курение сигареты закончилось для подростка ожогами 75% тела
«Не пророк и не гадалка»: дочь Жириновского раскрыла секрет его прогнозов
Работала на ЦРУ и МОССАД: опубликованы жуткие тайны прошлого Пугачевой
В Финляндии раскрыли, что мешает Украине достичь мира с Россией
Экс-нардеп раскрыл хитрый план арестованного Ермака для выхода на свободу
«Неблагоприятный сценарий»: в МВФ оценили мировую экономику
В ОП ответили на вопрос о запрете мема «67» в российских школах
Назван переломный момент в борьбе с кибермошенниками в России
Пашинян подал в суд на своего оппонента из-за слов о грибах
«Готов к подчинению»: раскрыт тайный смысл рукопожатия Трампа и Си
«Фокус не пройдет»: экс-нардеп о проблеме при сборе денег на залог Ермаку
«Это выглядит вопиюще»: Нилов о смерти мальчика в клинике Новороссийска
Экс-замглавы Минприроды России обвинили в двух эпизодах мошенничества
«Коммуналка» вырастет на 36%: прогноз тарифов до 2029 года, как сэкономить
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.