13 мая 2026 в 20:31

Нетаньяху тайно встретился с президентом Эмиратов

Во время операции в Иране Нетаньяху тайно встретился с президентом Эмиратов

Биньямин Нетаньяху Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил тайный визит к президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заид аль Нахайяну во время недавней военной кампании против Ирана, сообщает канцелярия главы израильского правительства. По мнению канцелярии, этот визит привел к прорыву в отношениях между странами.

Этот визит привел к историческому прорыву в отношениях между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, — заявили в канцелярии.

Ранее Нетаньяху заявил, что не считает войну США и Израиля против Ирана завершенной. По его мнению, для окончания конфликта должны быть решены вопросы с запасами урана, иранскими объектами по его обогащению, с прокси-силами и баллистическими ракетами. Отвечая на вопрос о способе вывоза урана, израильский премьер сказал, что нужно «зайти и забрать его». Однако он отказался обсуждать возможное применение вооруженных сил США и Израиля, отметив, что вывоз урана возможен при достижении соответствующих договоренностей.

Биньямин Нетаньяху
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
