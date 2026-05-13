Нетаньяху тайно встретился с президентом Эмиратов Во время операции в Иране Нетаньяху тайно встретился с президентом Эмиратов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил тайный визит к президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заид аль Нахайяну во время недавней военной кампании против Ирана, сообщает канцелярия главы израильского правительства. По мнению канцелярии, этот визит привел к прорыву в отношениях между странами.

Этот визит привел к историческому прорыву в отношениях между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, — заявили в канцелярии.

Ранее Нетаньяху заявил, что не считает войну США и Израиля против Ирана завершенной. По его мнению, для окончания конфликта должны быть решены вопросы с запасами урана, иранскими объектами по его обогащению, с прокси-силами и баллистическими ракетами. Отвечая на вопрос о способе вывоза урана, израильский премьер сказал, что нужно «зайти и забрать его». Однако он отказался обсуждать возможное применение вооруженных сил США и Израиля, отметив, что вывоз урана возможен при достижении соответствующих договоренностей.