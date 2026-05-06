Премьер Израиля дал секретное поручение армии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) быть готовой к любым вариантам развития ситуации в конфликте с Ираном, сообщил РИА Новости источник в Тель-Авиве. По его словам, речь идет в том числе о возможном возобновлении боевых действий.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль в ближайшие 10 лет планирует потратить $119 млрд (8,9 трлн рублей) на производство оружия. По его словам, Тель-Авив намерен развивать свои оборонные мощности, чтобы не зависеть от других стран.

До этого стало известно, что израильские военно-воздушные силы получат две новые эскадрильи истребителей F-35 и F-15IA производства США. Приобретение двух крупных партий этих самолетов одобрила министерская комиссия по закупкам вооружений. Для ВВС Израиля это будет уже четвертая эскадрилья F-35 и вторая эскадрилья F-15IA.