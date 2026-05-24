Израиль заявил об «ударе возмездия» по снайперу ХАМАС в Газе Израиль заявил о ликвидации снайпера ХАМАС, причастного к атаке 7 октября

Израильские военные ликвидировали в Газе снайпера батальона «Зейтун» движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сайте. По информации ЦАХАЛ, он участвовал в атаке на базу «Зиким» 7 октября 2023 года.

Армия обороны Израиля ликвидировала снайпера батальона «Зейтун» ХАМАС в составе бригады города Газа Луая Хишама Махмуда Басала. Террорист представлял непосредственную угрозу для войск ЦАХАЛ и был уничтожен в результате точного удара, — отметили в ЦАХАЛ.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командующего военным крылом движения ХАМАС «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» Изз ад-Дина аль-Хаддада. В израильской армии отметили, что вернувшиеся заложники неоднократно называли имя аль-Хаддада как одного из ключевых виновников атаки.

Также ЦАХАЛ сообщила о ликвидации в секторе Газа командира подразделения «Нухба». Был уничтожен Анас Мухаммад Ибрагим Хамад, его также обвиняли в участии в событиях 2023 года.

До этого пресс-служба ЦАХАЛ рассказала, что секретарь генсека «Хезболлы» Наима Касема Али Юсеф Харши ликвидирован при ударах по Ливану. Отмечалось, что убитый приходился племянником лидеру движения.