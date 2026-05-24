Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 19:14

Израиль заявил об «ударе возмездия» по снайперу ХАМАС в Газе

Израиль заявил о ликвидации снайпера ХАМАС, причастного к атаке 7 октября

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Израильские военные ликвидировали в Газе снайпера батальона «Зейтун» движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сайте. По информации ЦАХАЛ, он участвовал в атаке на базу «Зиким» 7 октября 2023 года.

Армия обороны Израиля ликвидировала снайпера батальона «Зейтун» ХАМАС в составе бригады города Газа Луая Хишама Махмуда Басала. Террорист представлял непосредственную угрозу для войск ЦАХАЛ и был уничтожен в результате точного удара, — отметили в ЦАХАЛ.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командующего военным крылом движения ХАМАС «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» Изз ад-Дина аль-Хаддада. В израильской армии отметили, что вернувшиеся заложники неоднократно называли имя аль-Хаддада как одного из ключевых виновников атаки.

Также ЦАХАЛ сообщила о ликвидации в секторе Газа командира подразделения «Нухба». Был уничтожен Анас Мухаммад Ибрагим Хамад, его также обвиняли в участии в событиях 2023 года.

До этого пресс-служба ЦАХАЛ рассказала, что секретарь генсека «Хезболлы» Наима Касема Али Юсеф Харши ликвидирован при ударах по Ливану. Отмечалось, что убитый приходился племянником лидеру движения.

Мир
Израиль
ЦАХАЛ
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Спартак» в пятый раз завоевал Кубок России по футболу
Отец облитой кислотой девушки рассказал о темном прошлом экс-военного
В Германии признали зависимость от энергоносителей России
Двое детей, мнение об СВО, театр: как живет актер Павел Савинков
Названы три типа дронов, атаковавших Старобельск
Брэд Питт отказался жениться на возлюбленной из-за Джоли
«Разжечь войну против России»: во Франции обвинили ЕС в нагнетании истерии
Возмездие «Орешником», Рада запаниковала, майский снег в РФ: что дальше
Россиянки стали реже называть сыновей некогда популярным мужским именем
Нетаньяху назвал условие для окончательного соглашения с Ираном
Роскомнадзор ответил на слухи об ограничении DeepSeek
Более 20 человек на Филиппинах оказались погребены под руинами
Ожирение граждан обходится одной стране Европы в €7 млрд ежегодно
Российские силовики пролили свет на смерть мобилизованного украинца в ТЦК
Ветеринары достали из приютской собаки золотую цепочку 750-й пробы
Труп «сидел» на скамейке станции буккроссинга в центре Екатеринбурга
Легкая прохлада до +11 и интенсивные ливни: погода в Москве в начале лета
Между министром обороны Украины и главкомом ВСУ вспыхнул конфликт
Россия поставила армян перед выбором
Стубб раскрыл условие открытия границы Финляндии с Россией
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.