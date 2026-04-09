В ЦАХАЛ заявили о ликвидации секретаря генсека «Хезболлы»

Наим Касем Наим Касем Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Секретарь генсека «Хезболлы» Наима Касема Али Юсеф Харши ликвидирован при ударах по Ливану, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в своем Telegram-канале. Отмечается, что убитый приходился племянником лидеру движения.

Силы ЦАХАЛ нанесли удар и ликвидировали Али Юсефа Харши, личного секретаря генсека террористической организации «Хезболла», — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве здравоохранения Ливана сообщили, что жертвами удара Израиля стали около 100 человек, еще 700 получили ранения. Речь идет о бомбардировках, произошедших в среду, 8 апреля.

До этого сообщалось, что Израиль временно приостановил удары по территории Ирана в период перемирия, но операции против «Хезболлы» в Ливане продолжаются. По указанию властей ЦАХАЛ сохраняет высокую боевую готовность. При этом в ночь на 8 апреля израильские силы провели серию атак в воздушном пространстве Ирана.

До этого «Хезболла» нанесла ракетные удары по четырем населенным пунктам на севере Израиля. Обстрелу подвергся город Нагария, а также поселения Хурфейш, Лиман и Шломи. Кроме того, боевики шиитского сопротивления атаковали места скопления живой силы израильской армии в пограничной зоне.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
