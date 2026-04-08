Израиль «отстал» от Ирана и пообещал продолжить бить по Ливану В ЦАХАЛ сообщили, что продолжат атаковать «Хезболлу» в Ливане

Израиль приостановил удары по иранской территории на время перемирия, но операции против «Хезболлы» в Ливане продолжатся, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Telegram-канале. По указанию властей ЦАХАЛ сохраняет высокую боевую готовность.

Параллельно, в Ливане, ЦАХАЛ продолжает боевые и наземные операции против террористической организации «Хезболла», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

В ночь на 8 апреля израильские войска завершили серию атак в воздушном пространстве Ирана. Основными целями были пусковые установки и военные позиции по всей территории страны, чтобы сократить масштабы ракетных запусков.

Ранее сегодня в Тель-Авиве пожаловались, что президент США Дональд Трамп своим решением о двухнедельном перемирии с Ираном заставляет Израиль платить высокую цену. При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) только начала свою операцию в Ливане против движения «Хезболла».

Также эксперт Константин Блохин заявил, что США пошли на перемирие с Ираном, чтобы избежать потери репутации. Он отметил, что сейчас у обеих сторон нет иного выхода, кроме диалога. По его мнению, этот конфликт продемонстрировал, что военные возможности США и их союзников не столь безграничны, как могло казаться.