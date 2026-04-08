08 апреля 2026 в 10:58

Политолог ответил, почему США решили заключить перемирие с Ираном

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/ Keystone Press Agency/Global Look Press
США заключили перемирие с Ираном, чтобы «сохранить лицо», заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, сейчас у сторон нет другого пути, кроме как вести переговоры, а конфликт показал ограниченность военных возможностей Вашингтона и его союзников.

Пока бои США и Ирана прекращены, и стороны готовятся к переговорам. Иранская война показала ограниченность не только американских возможностей, но и возможностей Израиля и других арабских государств. Они не могут сломить Иран грубой военной силой. Для обеих сторон было логично заморозить конфликт, начать переговоры и попытаться выторговать приемлемые условия для себя. Вчера Дональд Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) говорил, что загонит Иран в каменный век. Сейчас он будет использовать начало переговоров, заявляя: «Вот, смотрите, Тегеран побоялся меня и пошел на мои требования». На самом деле для Ирана и США важно сохранить лицо. Сейчас у сторон нет другого пути, кроме как вести переговоры, — сказал Блохин.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о двустороннем прекращении огня сроком на две недели. По его словам, решение было согласовано лидерами стран и поддержано военными структурами обеих сторон. Он отметил, что готов соблюдать условия соглашения и контролировать выполнение перемирия.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
