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08 июня 2026 в 12:06

Пьяный экс-глава российского города сбил женщину

Глава администрации Тарусского округа Голубев: нетрезвый экс-мэр сбил женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава администрации Тарусского округа Михаил Голубев заявил, что нетрезвый бывший глава Тарусы, а ныне депутат-самовыдвиженец Сергей Манаков, сбил пешехода. У себя в соцсети «ВКонтакте» он написал, что ЧП произошло 7 июня, по данному факту правоохранители проводят проверку.

Сегодня около 20 часов в Тарусе на улице Ленина произошло ДТП с участием депутата-самовыдвиженца Думы Тарусского муниципального округа Манакова С.А., в котором пострадала женщина. По информации правоохранительных органов депутат находился в состоянии алкогольного опьянения, — заявил руководитель округа.

Ранее в Шелехове Иркутской области пьяный водитель сбил двух человек на пешеходном переходе. Пострадавшими оказались 20-летний молодой человек и 15-летний подросток. Им оказали медицинскую помощь. Расследование находится под контролем прокуратуры.

До этого в Тутаеве на пересечении проспектов 50-летия Победы и Моторостроителей случилось серьезное ДТП. Столкнулись автомобили ВАЗ-2110 с номерами Калужской области и «Тойота-Камри». Пешеходы, которые ждали зеленый сигнал на разделительной полосе, чудом не пострадали.

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