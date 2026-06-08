Пьяный экс-глава российского города сбил женщину

Глава администрации Тарусского округа Михаил Голубев заявил, что нетрезвый бывший глава Тарусы, а ныне депутат-самовыдвиженец Сергей Манаков, сбил пешехода. У себя в соцсети «ВКонтакте» он написал, что ЧП произошло 7 июня, по данному факту правоохранители проводят проверку.

Сегодня около 20 часов в Тарусе на улице Ленина произошло ДТП с участием депутата-самовыдвиженца Думы Тарусского муниципального округа Манакова С.А., в котором пострадала женщина. По информации правоохранительных органов депутат находился в состоянии алкогольного опьянения, — заявил руководитель округа.

Ранее в Шелехове Иркутской области пьяный водитель сбил двух человек на пешеходном переходе. Пострадавшими оказались 20-летний молодой человек и 15-летний подросток. Им оказали медицинскую помощь. Расследование находится под контролем прокуратуры.

До этого в Тутаеве на пересечении проспектов 50-летия Победы и Моторостроителей случилось серьезное ДТП. Столкнулись автомобили ВАЗ-2110 с номерами Калужской области и «Тойота-Камри». Пешеходы, которые ждали зеленый сигнал на разделительной полосе, чудом не пострадали.