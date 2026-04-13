Пешеходы чудом уцелели в жуткой аварии под Ярославлем МВД: столкнувшиеся на перекрестке автомобили едва не снесли пешеходов в Тутаеве

Вечером 12 апреля в Тутаеве на пересечении проспектов 50-летия Победы и Моторостроителей произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Пешеходам, ожидавшим зеленого сигнала на разделительной полосе, чудом удалось избежать травм, сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По данным ведомства, столкнулись ВАЗ-2110 с номерами Калужской области и «Тойота-Камри». В результате аварии в больницу доставлены водитель и пассажир отечественной легковушки.

Автомобили после удара сбили дорожный знак. Две девушки и мужчина, подходивший к пешеходному переходу, остались невредимы. Обстоятельства происшествия выясняются. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

водитель и пассажир ВАЗа, — сообщили в пресс-службе УМВД.

