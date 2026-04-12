Несколько человек госпитализированы после ДТП с автобусом и фурой Четырех человек госпитализировали после ДТП с автобусом на Сахалине

Четверых госпитализировали после дорожно-транспортного происшествия с автобусом и грузовиком на Сахалине, всего пострадали 12 человек, передает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По данным ведомства, авария произошла в 08:10 (02:10 мск) на 307-м км автодороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск в Углегорском районе.

В результате ДТП 12 пассажирам автобуса оказана разовая медицинская помощь, четыре пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализированы, — сказано в сообщении.

Также стало известно, что четыре человека погибли при столкновении фуры и легкового автомобиля вблизи села Белогорского в Красноармейском районе Саратовской области. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, трагический инцидент произошел около 06:39 (05:39 по московскому времени).

До этого в Иркутской области в результате ДТП с опрокидыванием автомобиля погибли два человека, еще двое были госпитализированы. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.