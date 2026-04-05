Авария с опрокидыванием под Иркутском привела к жертвам

Два человека погибли в ДТП с опрокидыванием авто в Иркутской области

В Иркутской области в результате ДТП с опрокидыванием автомобиля погибли два человека, еще двое были госпитализированы, сообщили в ГУ МВД России по региону. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Сегодня около шести часов утра 33-летний водитель автомашины Toyota Allex, двигаясь по автодороге «Подъезд к деревне Черемушки» со стороны деревни Ревякина, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате происшествия двое мужчин от полученных травм скончались на месте, — сказано в публикации.

