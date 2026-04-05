05 апреля 2026 в 01:31

Падение автобуса в пропасть привело к гибели людей в Индии

Reuters: ДТП с автобусом на севере Индии привело к гибели четырех пассажиров

Мапуса, Гоа, Индия Мапуса, Гоа, Индия Фото: Shutterstock/FOTODOM
В штате Химачал-Прадеш на севере Индии произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса. Транспортное средство свалилось с дороги у деревни Сожха — в результате трагедии погибли четыре человека, еще 18 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

В момент аварии в автобусе находились 22 человека, включая двоих детей. Среди погибших — две женщины и двое мужчин, травмы которых оказались несовместимы с жизнью.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Информация о состоянии госпитализированных пострадавших уточняется. Причины ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что российская туристка пострадала в ДТП с микроавтобусом под Хургадой. Российский источник в скорой помощи проинформировал, что женщине 53 года, у нее диагностированы ушибы. Также в аварии пострадал гражданин Египта. Обоих доставили в больницу Сафаги для оказания помощи и обследования.

Также в Анкаре пассажирский автобус на большой скорости врезался в опору пешеходной эстакады и перевернулся. Жертвами аварии стали четыре человека, еще 13 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. По предварительной версии, водитель потерял управление, после чего транспортное средство вылетело с проезжей части и протаранило бетонную конструкцию.

Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
