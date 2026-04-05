Падение автобуса в пропасть привело к гибели людей в Индии

В штате Химачал-Прадеш на севере Индии произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса. Транспортное средство свалилось с дороги у деревни Сожха — в результате трагедии погибли четыре человека, еще 18 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

В момент аварии в автобусе находились 22 человека, включая двоих детей. Среди погибших — две женщины и двое мужчин, травмы которых оказались несовместимы с жизнью.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Информация о состоянии госпитализированных пострадавших уточняется. Причины ДТП выясняются.

