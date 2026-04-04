Россиянка попала в больницу после поездки на автобусе на популярном курорте Российская туристка пострадала в ДТП с микроавтобусом под Хургадой

Российская туристка пострадала в ДТП с микроавтобусом под Хургадой, сообщил РИА Новости источник в скорой помощи. По его информации, россиянке 53 года, у нее диагностированы ушибы. Также в аварии пострадал гражданин Египта. Обоих доставили в больницу Сафаги для оказания помощи и обследования.

Два человека, включая туристку из России, пострадали после того, как туристический микроавтобус съехал с дороги на трассе Сафага — Эль-Кусейр в провинции Красное море, — рассказали агентству.

Ранее в Анкаре пассажирский автобус на большой скорости врезался в опору пешеходной эстакады и перевернулся. Жертвами аварии стали четыре человека, еще 13 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. По предварительной версии, водитель потерял управление во время движения.

До этого в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля. Водитель Exeed сбил двух малолетних девочек на пешеходном переходе — одна из них скончалась в больнице. Ей было всего шесть лет.