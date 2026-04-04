Одна девочка погибла, другая пострадала в ДТП с каршерингом в Петербурге

Дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Водитель авто Exeed сбил двух малолетних девочек на пешеходном переходе — одна из них скончалась в больнице.

ДТП случилось 3 апреля в 15:38 у дома 43 по Ириновскому проспекту. Обе девочки были доставлены в больницу. Позже пришло сообщение о смерти младшей из пострадавших. Ей было всего шесть лет. Вторая девочка, которой недавно исполнилось семь, находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, констатировали в ведомстве.

