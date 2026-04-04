04 апреля 2026 в 00:09

Одна девочка погибла, другая пострадала в ДТП с каршерингом в Петербурге

МВД: каршеринг в Петербурге насмерть сбил девочку на пешеходном переходе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Водитель авто Exeed сбил двух малолетних девочек на пешеходном переходе — одна из них скончалась в больнице.

ДТП случилось 3 апреля в 15:38 у дома 43 по Ириновскому проспекту. Обе девочки были доставлены в больницу. Позже пришло сообщение о смерти младшей из пострадавших. Ей было всего шесть лет. Вторая девочка, которой недавно исполнилось семь, находится в состоянии средней степени тяжести.

Каршеринговый автомобиль сбил двух малолетних девочек на пешеходном переходе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, одна из них умерла в больнице от полученных травм, — указано в сообщении.

По факту аварии проводится проверка. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, констатировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в результате столкновения автомобилей пострадали пять человек. Авария произошла в Щелкове на 38-м километре трассы А-103, где столкнулись три легковые машины. Участников ДТП госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все детали произошедшего.

Регионы
Санкт-Петербург
ДТП
каршеринг
