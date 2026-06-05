Узбекистан не станет ограничиваться одной российской АЭС Мирзиеев: в Узбекистане планируют построить новые АЭС с российским участием

Узбекистан намерен строить новые атомные электростанции с участием России, помимо той, строительство которой запустили в четверг, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, этот проект не последний, и стороны продолжат возводить и другие станции.

Этот проект — не последний проект совместной с Россией атомной электростанции. Мы будем и дальше тоже продолжать другие станции строить, — рассказал Мирзиеев.

Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии начала строительства первой в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту заявил, что этот флагманский высокотехнологичный проект является ярким примером дружбы и стратегического партнерства Москвы и Ташкента. Начало заливки бетона в фундамент первого энергоблока означает переход работ в практическую плоскость.

Позже Мирзиеев отметил, что Узбекистан воспринимает Россию как проверенного временем союзника. Он подчеркнул, что двусторонние отношения между государствами входят в новую эру, а сотрудничество стало многоуровневым и разноплановым.