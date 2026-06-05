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05 июня 2026 в 13:26

Стало известно, кто станет модератором пленарного заседания на ПМЭФ

Журналистка из Индии Мохан станет модератором пленарного заседания ПМЭФ

Работа ПМЭФ-2026 Работа ПМЭФ-2026 Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Журналистка из Индии Гита Мохан станет модератором пленарной сессии ПМЭФ 5 июня, сообщило РБК со ссылкой на близкий к «Росконгрессу» источник. Она является исполнительным редактором и ведущей канала India Today, а также специализируется на внешнеполитических и международных новостях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на днях не дал официального подтверждения или опровержения этой информации. Он заявил, что детали будут раскрыты позже.

Известно, что Мохан является соавтором книги «Хамид: история моего плена, выживания и обретения свободы». Произведение посвящено истории освобождения индийца Хамида Ансари из плена в Пакистане.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что бизнес-сообщество западных стран продолжает проявлять интерес к Петербургскому международному экономическому форуму. Представитель Кремля также отметил, что западные предприниматели хоть и не представлены на ПМЭФ, но ждут выступления российского лидера Владимира Путина в рамках панельной сессии.

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