Стало известно, кто станет модератором пленарного заседания на ПМЭФ Журналистка из Индии Мохан станет модератором пленарного заседания ПМЭФ

Журналистка из Индии Гита Мохан станет модератором пленарной сессии ПМЭФ 5 июня, сообщило РБК со ссылкой на близкий к «Росконгрессу» источник. Она является исполнительным редактором и ведущей канала India Today, а также специализируется на внешнеполитических и международных новостях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на днях не дал официального подтверждения или опровержения этой информации. Он заявил, что детали будут раскрыты позже.

Известно, что Мохан является соавтором книги «Хамид: история моего плена, выживания и обретения свободы». Произведение посвящено истории освобождения индийца Хамида Ансари из плена в Пакистане.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что бизнес-сообщество западных стран продолжает проявлять интерес к Петербургскому международному экономическому форуму. Представитель Кремля также отметил, что западные предприниматели хоть и не представлены на ПМЭФ, но ждут выступления российского лидера Владимира Путина в рамках панельной сессии.