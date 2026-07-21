Индия вызвала российского дипломата после гибели моряков в Черном море МИД Индии вызвал поверенного России Ладанова после гибели моряков в порту Одессы

МИД Индии вызвал временного поверенного в делах России Владимира Ладанова после гибели четырех индийских моряков в Черном море, сообщает издание India Today. По его информации, речь идет о сухогрузе MV Golden Leo, который, предварительно, выходил из украинского порта в Одессе.

О гибели моряков стало известно 20 июля. Уточняется, что судно шло под флагом Гвинеи-Бисау. Его экипаж состоял из граждан Индии и Сирии.

Ранее военэксперт Прохор Тебин заявил, что Вооруженные силы России делают максимум возможного для обеспечения безопасности в Черном море. По его словам, ни одна другая страна не справилась бы с этой задачей лучше. При этом он добавил, что Украина старается добиться эскалации в акватории.

До этого стало известно, что ВСУ снова атаковали с помощью беспилотников гражданский танкер на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Пожар на судне был ликвидирован в течение нескольких часов, оно сохранило плавучесть.