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20 июля 2026 в 19:38

Военэксперт оценил усилия РФ по обеспечению безопасности в Черном море

Военэксперт Тебин: ВС РФ максимально обеспечивают безопасность на Черном море

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Вооруженные силы России делают максимум возможного для обеспечения безопасности в акватории Черного моря, рассказал NEWS.ru директор центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин. По его словам, ни одна другая страна не справилась бы с этой задачей лучше.

ВС РФ делают максимум возможного в данных обстоятельствах. Вряд ли какие другие вооруженные силы могли бы сделать больше, — отметил он.

Тебин добавил, что Украина старается добиться эскалации в акватории. В этом, указал он, Киеву помогают западные кураторы.

При этом, учитывая все военные поставки Киеву, на фронте у него ситуация становится все тяжелее. Попытки эскалации на водах Черного моря выглядят откровенным латанием дырок на старом распадающемся кафтане, — заключил Тебин.

Ранее ВСУ атаковали с помощью беспилотников гражданский танкер на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Пожар на судне был ликвидирован в течение нескольких часов, оно сохранило плавучесть.

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