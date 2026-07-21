Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 16:32

«Не верю»: депутат о реакции ООН на удары ВСУ по складам Wildberries

Чепа назвал игрой на публику реакцию ООН на удары ВСУ по складам Wildberries

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Реакция Организации Объединенных Наций, которая назвала удары Вооруженных сил Украины по складам маркетплейса Wildberries военным преступлением, является игрой на публику, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он выразил мнение, что ООН не предпримет никаких мер против украинской стороны.

За реакцией ООН, что удары ВСУ по складам Wildberries являются военным преступлением, ничего не последует. Я не верю и не думаю, что будет наоборот. Есть, конечно, абсолютные факты. Эти атаки широко рекламировались в разных западных СМИ. Не прореагировать, сделав вид, что никто их не видел, в ООН не могут. Сказать, что это военный объект, невозможно. Хотя они и пытаются. Чушь, которую несут, будто через Wildberries распространяются какие-то запчасти для БПЛА и бронежилеты — это смешно. ООН прореагировали, но я не думаю, что против Киева и ВСУ будут предприняты какие-то действия в связи с этими атаками. Сомневаюсь, что даже какое-то расследование со стороны организации будет вестись. Это просто игра на публику, — сказал Чепа.

Ранее представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан заявил, что удары ВСУ по складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут квалифицироваться как военное преступление согласно международному гуманитарному праву. По его словам, преднамеренные атаки на гражданское население и инфраструктуру подпадают под это определение.

Власть
Россия
ООН
ВСУ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские стратегические ракетоносцы заметили над Японским морем
Юрист ответила, могут ли самозанятые получать декретные выплаты
ВСУ сдали Белый Колодезь? Что это значит для СВО, наступление на Харьков
Володин заявил о радикальном изменении ситуации на топливном рынке
Названа причина массовой гибели пчел в России
Финансист назвал минимальный размер страховой пенсии
Одесса снова в огне и самосуд ВСУ в окопах: новости СВО к вечеру 21 июля
В Совфеде предложили брать в армию больных и хромых
Актер Дмитрий Поднозов умер после продолжительной болезни
Военкор рассказал о взломе российским оператором украинского дрона
Москвичку оштрафовали за видео, на котором к ней домогался фетишист
Суд признал российского военного виновным в краже гранатомета
Криминалист оценил, полезен ли тюремный контент
Рязанская полиция задержала оператора сбития дрона ВСУ
Госдума законодательно усилила госконтроль за оборотом зерна
Названы категории россиян, которым с августа повысят пенсии
Названа причина смерти фитнес-блогера Иванова в 37 лет
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильных осадков
Инфекционист ответила, где можно заразиться стафилококком
Россиянам дали советы, как обезопасить дорогие посылки
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.