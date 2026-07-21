«Не верю»: депутат о реакции ООН на удары ВСУ по складам Wildberries

Реакция Организации Объединенных Наций, которая назвала удары Вооруженных сил Украины по складам маркетплейса Wildberries военным преступлением, является игрой на публику, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он выразил мнение, что ООН не предпримет никаких мер против украинской стороны.

За реакцией ООН, что удары ВСУ по складам Wildberries являются военным преступлением, ничего не последует. Я не верю и не думаю, что будет наоборот. Есть, конечно, абсолютные факты. Эти атаки широко рекламировались в разных западных СМИ. Не прореагировать, сделав вид, что никто их не видел, в ООН не могут. Сказать, что это военный объект, невозможно. Хотя они и пытаются. Чушь, которую несут, будто через Wildberries распространяются какие-то запчасти для БПЛА и бронежилеты — это смешно. ООН прореагировали, но я не думаю, что против Киева и ВСУ будут предприняты какие-то действия в связи с этими атаками. Сомневаюсь, что даже какое-то расследование со стороны организации будет вестись. Это просто игра на публику, — сказал Чепа.

Ранее представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан заявил, что удары ВСУ по складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут квалифицироваться как военное преступление согласно международному гуманитарному праву. По его словам, преднамеренные атаки на гражданское население и инфраструктуру подпадают под это определение.