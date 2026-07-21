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21 июля 2026 в 17:02

Российские стратегические ракетоносцы пролетели над Японским морем

Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили 11-часовой полет над Японским морем

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Минобороны России. Продолжительность полета составила более 11 часов, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-35С и Су-30СМ ВКС России.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила более 11 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России, — говорится в сообщении.

Экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана и Балтийского моря. В Минобороны России подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС РФ осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Минобороны России сообщило, что истребители иностранных вооруженных сил сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС на некоторых участках маршрута над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. В ведомстве подчеркнули, что все полеты российской авиации проходили в соответствии с международными правилами.

Россия
Минобороны РФ
Ту-95МС
ракетоносцы
Японское море
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