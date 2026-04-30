Иностранные истребители «не сводили глаз» с Ту-95МС в нейтральных водах Иностранные истребители сопровождали Ту-95МС над Баренцевым и Норвежским морями

Истребители иностранных вооруженных сил сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС на некоторых участках маршрута над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что все полеты российской авиации проходят в соответствии с международными правилами.

На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами. <...> Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — говорится в заявлении министерства.

Ранее стало известно, что американский самолет-разведчик летал вокруг Калининградской области. Речь идет о переоборудованном под нужды радиолокационной разведки бизнес-джете Bombardier Challenger 650. В военной модификации он получил название ARTEMIS II. Самолеты предназначены для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.