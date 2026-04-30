День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 17:34

Иностранные истребители «не сводили глаз» с Ту-95МС в нейтральных водах

Иностранные истребители сопровождали Ту-95МС над Баренцевым и Норвежским морями

Ту-95МС Ту-95МС Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Истребители иностранных вооруженных сил сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС на некоторых участках маршрута над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что все полеты российской авиации проходят в соответствии с международными правилами.

На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами. <...> Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — говорится в заявлении министерства.

Ранее стало известно, что американский самолет-разведчик летал вокруг Калининградской области. Речь идет о переоборудованном под нужды радиолокационной разведки бизнес-джете Bombardier Challenger 650. В военной модификации он получил название ARTEMIS II. Самолеты предназначены для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.

Власть
Минобороны РФ
ракетоносцы
Ту-95МС
истребители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.