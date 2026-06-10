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10 июня 2026 в 07:14

Аналитики подсчитали среднюю стоимость эскимо в России

Порция эскимо в России подорожала до 136 рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Средняя стоимость порции эскимо в России в 2026 году составляет 136 рублей, сообщили РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. Специалисты проанализировали обезличенные данные продаж по 2,3 млн кассовых чеков за период с января по май 2026 года.

Так, фруктовый лед в среднем обходится покупателям в 51 рубль за порцию. Мороженое в вафельном стаканчике чаще всего стоит в среднем 64 рубля. Средняя стоимость мороженого-сэндвича составила 111 рублей.

Самым дорогим вариантом среди перечисленных оказались большие упаковки мороженого в ведерках или ванночках. Их средняя стоимость достигла 571 рубля.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от КПРФ Николай Коломейцев призвал обязать торговые сети раскрывать размер наценки на социально значимые продукты. По его словам, так россияне смогут выбирать магазины с более адекватными ценами.

До этого исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявил, что средние розничные цены на яйца в России сейчас ниже 120 рублей за десяток. По его словам, этот показатель ниже, чем в 2024 году.

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