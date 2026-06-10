Врач рассказала несмешную правду о «пивном животе»

Жир в так называемом пивном животе опасен тем, что сдавливает внутренние органы мужчины и нарушает их работу, заявила NEWS.ru врач общей практики Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Говтва. По ее словам, это состояние является не просто эстетическим дефектом, а признаком серьезного заболевания.

Регулярное чрезмерное употребление пива может серьезно навредить здоровью мужчины. Среди негативных последствий — риск развития ожирения, проблемы с потенцией, нарушения работы внутренних органов и систем. «Пивной живот» — это избыточное отложение жира и не просто эстетическая проблема, а признак абдоминального или висцерального ожирения. При нем жир накапливается не под кожей, а вокруг печени, кишечника, сердца и давит на них. Висцеральный жир вырабатывает вещества, провоцирующие воспаление и нарушающие работу органов. Отложения вокруг сердца «перекармливают» сердечную мышцу жирными кислотами. В результате сердце теряет способность нормально сокращаться, — пояснила Говтва.

Она отметила, что пиво содержит около 500 ккал на литр продукта. По ее словам, напиток усиливает аппетит, особенно к жирной и соленой пище, а алкоголь замедляет метаболизм жиров и увеличивает их отложения в области живота. Также специалист подчеркнула, что употребление пива повышает уровень кортизола — гормона стресса.

Ранее психолог и нутрициолог Анна Слип объяснила, что летом вес может увеличиваться даже при снижении аппетита из-за употребления сладких напитков и мороженого. По ее словам, в жару мозг тормозит чувство голода, однако тяга к холодному и жидкому приводит к злоупотреблению лимонадом, эскимо и пивом, которые являются концентратом сахара.