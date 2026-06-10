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10 июня 2026 в 08:09

Названа цель ударов ВСУ по ЗАЭС

Балицкий: ВСУ хотят отвлечь внимание от провала на фронте ударом по ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Украинская армия пытается отвлечь внимание от своего провала на фронте, нанося удары по Запорожской атомной электростанции, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, которые приводит РИА Новости, шесть блоков ЗАЭС сейчас находятся в режиме холодного останова.

Когда надо скрыть их поражение, потерянный какой-нибудь населенный пункт или провал фронта, они всегда отвлекают внимание тем, что бьют по атомной станции или ее периферии. Ну и для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности, — отметил Балицкий.

Ранее сообщалось, что в Сибири впервые объявили беспилотную опасность. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

До этого посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что правительство Украины на прошедшей неделе достигло нового пика эскалации конфликта в 2026 году. По его словам, каждый день Вооруженные силы Украины выпускали по территории РФ до 677 боеприпасов.

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