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09 июня 2026 в 08:04

МИД увидел в ударах ВСУ по ЗАЭС вызов международной безопасности

Мирошник назвал удары ВСУ по ЗАЭС вызовом международной безопасности

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
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Удары ВСУ по территории Запорожской АЭС на прошедшей неделе — вызов международной безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, атака осуществлялась в районе ЛЭП «Днепровская» в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Пострадали три гражданских специалиста.

Данный акт агрессии стал вопиющим примером ядерного терроризма и прямым вызовом международной безопасности, — отметил он.

Также постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ проигнорировало нарушения Киевом обязательств о прекращении огня в районе Запорожской АЭС. До этого Украина предоставила письменные гарантии полного соблюдения режима тишины, но они оказались невыполненными.

До этого уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске (ЛНР) — чрезвычайно важный сигнал. По ее словам, к сожалению, эта позиция пока остается единственной, остальные предпочитают отмалчиваться или делать вид, что ничего не произошло.

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