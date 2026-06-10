Стали известны подробности атаки дронов ВСУ на Запорожье Балицкий: значительная часть дронов ВСУ была уничтожена над Запорожской областью

Значительная часть украинских беспилотников была уничтожена еще на подлете к населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Дроновая активность противника над Запорожской областью все еще остается высокой, значительная часть БПЛА была сбита на подлете к населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры. Информации о пострадавших не поступало, — написал Балицкий.

Глава региона также рассказал о повреждениях энергетической инфраструктуры. По его словам, восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки, а жителям следует соблюдать меры безопасности из-за работы ПВО и угрозы от обломков дронов.

Ранее в оперштабе Белгородской области рассказали: мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.