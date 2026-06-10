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10 июня 2026 в 06:22

Минпромторг не обсуждает распространение закона о русской полке на продукты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Требования закона о русской полке в настоящее время не планируется распространять на продовольственные товары, заявил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов. По его словам, вопрос о включении продуктов питания в сферу действия закона сейчас не обсуждается.

Чекушов отметил, что в большинстве базовых категорий товаров доля отечественной продукции в российских торговых сетях уже достигает примерно 85%. Российские производители в этом сегменте не только сохраняют конкурентоспособность, но и занимают лидирующие позиции на рынке.

Ранее диетолог Татьяна Файзуллина заявила, что употребление чипсов из сухой лапши грозит сбоями в работе ЖКТ и почек. Она отметила, что такой снек — это концентрат соли, рафинированных углеводов и пальмового жира. Изделия со вкусом соевого соуса или барбекю содержат огромное количество натрия и глутамата.

До этого диетолог Христина Никифорова посоветовала пересмотреть рацион при ощущении тяжести после еды. По ее словам, стойкая изжога, отеки по вечерам, запоры или расстройство пищеварения также могут быть признаками необходимости изменить режим питания.

Общество
Россия
Роман Чекушов
продукты
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