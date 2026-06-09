Диетолог предупредила об опасности чипсов из сухой лапши

Употребление чипсов из сухой лапши грозит сбоями в работе ЖКТ и почек, предупредила в беседе с РИАМО диетолог Татьяна Файзуллина. Она отметила, что такой снек — это концентрат соли, рафинированных углеводов и пальмового жира. Изделия со вкусом соевого соуса или барбекю содержат огромное количество натрия и глутамата.

При регулярном злоупотреблении избыток соли бьет по давлению и почкам, а у людей с гипертонией или сердечными проблемами может спровоцировать криз. Плюс сухой продукт сильно обезвоживает и нагружает ЖКТ. Разовый перекус здорового человека не убьет, но воспринимать это как полноценную еду нельзя — это лакомство, баловство, — подчеркнула Файзуллина.

Она призвала есть подобную лапшу не чаще раза в неделю и только в маленькой порции. При этом важно пить больше воды и следить за общим количеством соли в рационе. Если же хочется перекусить, лучше выбрать орехи, сухарики из цельного хлеба или овощные чипсы.

Ранее диетолог Христина Никифорова посоветовала пересмотреть рацион при ощущении тяжести после еды. По ее словам, стойкая изжога, отеки по вечерам, запоры или расстройство пищеварения также могут быть признаками необходимости изменить режим питания.