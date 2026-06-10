Как приготовить мороженое в домашних условиях: четыре простых рецепта

Как приготовить мороженое в домашних условиях: четыре простых рецепта

10 июня отмечается Всемирный день мороженого — одно из самых любимых лакомств россиян. Магазинный десерт часто содержит растительные жиры и консерванты, поэтому лучше приготовить его самому. Четыре проверенных рецепта — от ванильного пломбира до бананового сорбета без сахара — в материале NEWS.ru.

Как приготовить мороженое в домашних условиях

Вот несколько простых, но вкусных рецептов, которые можно приготовить самому дома:

Классический ванильный пломбир

500 мл жирных сливок (33%);

200 мл сгущенного молока;

ванильный экстракт или стручок ванили.

Сливки взбить до плотной массы, затем добавить сгущенное молоко и ваниль. Перемешать, разлить по формам и заморозить минимум на 4 часа.

Фруктовый сорбет

500 г любых ягод или фруктов (например клубника, манго);

150 г сахара;

100 мл воды;

1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовить сироп из воды и сахара, остудить. Фрукты взбить до пюре, смешать с сиропом и лимонным соком. Перелить в контейнер, заморозить, перемешивая каждые полчаса.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Банановое мороженое без сахара

3 спелых банана;

50 мл кокосового молока.

Бананы нарезать, заморозить на 2–3 часа. Взбить в блендере с кокосовым молоком до однородности. Подавать сразу или хранить в морозилке.

Шоколадное мороженое

молоко — 600 г;

какао-порошок — 2 ст. л.;

сахар — 60 г.

Просейте какао-порошок, смешайте с сахаром. Молоко поставьте на огонь и вскипятите. Добавьте сахар с какао и перемешайте, чтобы не было комочков. Снимите с огня и остудите. Перелейте шоколадную смесь в емкость и отправьте в морозилку примерно на три часа. Достаньте мороженое из морозильной камеры и взбейте миксером в течение 1–2 минут. Снова поставьте в морозилку (на ночь).

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