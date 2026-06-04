Попробовал сделать мороженое из авокадо — этот рецепт стал моим летним хитом

Я всегда думал, что авокадо — это только для гуакамоле. Ошибался. Это мороженое перевернуло мое представление о десертах.

Ингредиенты

Авокадо — 2 шт., сливки жирные (33–35%) — 200 мл, мед жидкий — 3–4 ст. л., фисташки очищенные — 50 г, сок лайма — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала режу спелые авокадо пополам, вынимаю косточку и ложкой достаю мякоть. Кидаю ее в блендер вместе со сливками, медом и лаймовым соком — взбиваю до шелковистой гладкости, никаких комочков. Пробую на сладость, добавляю мед по вкусу. Фисташки рублю ножом на кусочки размером с пол-ореха — не в пыль.

Смешиваю большую часть орехов с пюре, перекладываю в контейнер, накрываю пленкой встык. Отправляю в морозилку минимум на 4 часа, лучше на ночь. Перед подачей даю постоять 5 минут при комнатной температуре, набираю шарики ложкой, посыпаю оставшимися фисташками и мятой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Это мороженое тает во рту, оставляя легкое ореховое послевкусие от фисташек. Я ожидал травянистого привкуса авокадо, а получил нежнейший десерт, который по жирности и насыщенности обходит любой магазинный пломбир. Хранить лучше в плоской форме, чтобы не ждать, пока замерзнет толстый слой. Рекомендую подавать с щепоткой морской соли — она делает вкус объемным.