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04 июня 2026 в 13:48

Попробовал сделать мороженое из авокадо — этот рецепт стал моим летним хитом

Фото: D-NEWS.ru
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Я всегда думал, что авокадо — это только для гуакамоле. Ошибался. Это мороженое перевернуло мое представление о десертах.

Ингредиенты

Авокадо — 2 шт., сливки жирные (33–35%) — 200 мл, мед жидкий — 3–4 ст. л., фисташки очищенные — 50 г, сок лайма — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала режу спелые авокадо пополам, вынимаю косточку и ложкой достаю мякоть. Кидаю ее в блендер вместе со сливками, медом и лаймовым соком — взбиваю до шелковистой гладкости, никаких комочков. Пробую на сладость, добавляю мед по вкусу. Фисташки рублю ножом на кусочки размером с пол-ореха — не в пыль.

Смешиваю большую часть орехов с пюре, перекладываю в контейнер, накрываю пленкой встык. Отправляю в морозилку минимум на 4 часа, лучше на ночь. Перед подачей даю постоять 5 минут при комнатной температуре, набираю шарики ложкой, посыпаю оставшимися фисташками и мятой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Это мороженое тает во рту, оставляя легкое ореховое послевкусие от фисташек. Я ожидал травянистого привкуса авокадо, а получил нежнейший десерт, который по жирности и насыщенности обходит любой магазинный пломбир. Хранить лучше в плоской форме, чтобы не ждать, пока замерзнет толстый слой. Рекомендую подавать с щепоткой морской соли — она делает вкус объемным.

Проверено редакцией
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