ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 19:07

Беру творог, желатин и горсть клубники: готовлю некалорийную вкусняшку вместо мороженого — можно даже на ночь

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Творожно-клубничный десерт с желе — это отличный вариант для тех, кто любит сладкое, но старается не перегружать рацион лишними калориями. Никакой выпечки и сложных кремов — всего несколько простых ингредиентов, немного времени и нежный десерт уже ждет в холодильнике.

Получается обалденная вкуснятина: воздушный творожный слой идеально сочетается с ароматной клубникой и легким ягодным желе. Десерт напоминает одновременно чизкейк, суфле и мороженое, но при этом остается легким и богатым белком. Отличный вариант для перекуса или вечернего чаепития.

Для приготовления вам понадобится: обезжиренный творог — 500 г, клубника — 350 г, молоко 1% — 200 мл, желатин — 30 г, подсластитель — по вкусу, вода — 50 мл.

Половину желатина (15 г) залейте холодной водой и оставьте набухать — это будет ягодный слой. Оставшиеся 15 г желатина залейте молоком. После набухания оба состава прогрейте на водяной бане до полного растворения желатина, не доводя до кипения. В силиконовую форму выложите клубнику и залейте подготовленным ягодным желе.

Уберите в холодильник до легкого застывания. Тем временем соедините творог, подсластитель и молоко с желатином, затем пробейте массу блендером до воздушной кремовой текстуры. Когда ягодный слой схватится, аккуратно выложите сверху творожный крем и снова отправьте форму в холодильник до полного застывания. Перед подачей аккуратно извлеките десерт из формы.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила этот творожно-клубничный десерт. Клубника добавляет свежесть и легкую кислинку, а творожный слой делает десерт по-настоящему сливочным. Кстати, вместо клубники можно использовать малину, чернику или смесь ягод.

Проверено редакцией
Читайте также
Никаких кастрюль с вареньем: замораживаю клубнику в ягодном «одеяле» — зимой как с грядки
Общество
Никаких кастрюль с вареньем: замораживаю клубнику в ягодном «одеяле» — зимой как с грядки
Творог для красоты вашей фигуры: 3 изысканных десерта без вреда для талии
Семья и жизнь
Творог для красоты вашей фигуры: 3 изысканных десерта без вреда для талии
Добавил в желе моцареллу и открыл для себя шедевр — вкуснейший микс десерта и закуски
Общество
Добавил в желе моцареллу и открыл для себя шедевр — вкуснейший микс десерта и закуски
Беру 300 мл молока и пеку весенние сырные блинчики: пучок зелени и 20 минут
Общество
Беру 300 мл молока и пеку весенние сырные блинчики: пучок зелени и 20 минут
Смешала цветную капусту, яйца и сливки — через 25 минут подаю воздушное суфле: нежнее и полезнее запеканки
Общество
Смешала цветную капусту, яйца и сливки — через 25 минут подаю воздушное суфле: нежнее и полезнее запеканки
клубника
творог
желе
перекус
суфле
чаепития
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.