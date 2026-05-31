Беру творог, желатин и горсть клубники: готовлю некалорийную вкусняшку вместо мороженого — можно даже на ночь

Беру творог, желатин и горсть клубники: готовлю некалорийную вкусняшку вместо мороженого — можно даже на ночь

Творожно-клубничный десерт с желе — это отличный вариант для тех, кто любит сладкое, но старается не перегружать рацион лишними калориями. Никакой выпечки и сложных кремов — всего несколько простых ингредиентов, немного времени и нежный десерт уже ждет в холодильнике.

Получается обалденная вкуснятина: воздушный творожный слой идеально сочетается с ароматной клубникой и легким ягодным желе. Десерт напоминает одновременно чизкейк, суфле и мороженое, но при этом остается легким и богатым белком. Отличный вариант для перекуса или вечернего чаепития.

Для приготовления вам понадобится: обезжиренный творог — 500 г, клубника — 350 г, молоко 1% — 200 мл, желатин — 30 г, подсластитель — по вкусу, вода — 50 мл.

Половину желатина (15 г) залейте холодной водой и оставьте набухать — это будет ягодный слой. Оставшиеся 15 г желатина залейте молоком. После набухания оба состава прогрейте на водяной бане до полного растворения желатина, не доводя до кипения. В силиконовую форму выложите клубнику и залейте подготовленным ягодным желе.

Уберите в холодильник до легкого застывания. Тем временем соедините творог, подсластитель и молоко с желатином, затем пробейте массу блендером до воздушной кремовой текстуры. Когда ягодный слой схватится, аккуратно выложите сверху творожный крем и снова отправьте форму в холодильник до полного застывания. Перед подачей аккуратно извлеките десерт из формы.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила этот творожно-клубничный десерт. Клубника добавляет свежесть и легкую кислинку, а творожный слой делает десерт по-настоящему сливочным. Кстати, вместо клубники можно использовать малину, чернику или смесь ягод.