Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 10:51

Добавил в желе моцареллу и открыл для себя шедевр — вкуснейший микс десерта и закуски

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кажется невероятным, что из простого йогурта, сметаны и моцареллы можно создать такую изысканную закуску. Желе приобретает нежную текстуру, а вкрапления сыра и томатов добавляют пикантности, превращая базовые ингредиенты в кулинарный акцент стола.

Что понадобится

Натуральный йогурт — 300 г, сметана — 150 г, желатин — 10 г, моцарелла — 200 г, вяленые томаты — 50 г, петрушка — 1 пучок, оливковое масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, молотый перец — по вкусу, вода — 60 мл.

Как готовлю

Моцареллу разломайте руками на небольшие кусочки, вяленые томаты мелко порубите. Смешайте сыр с томатами, приправьте перцем и половиной оливкового масла, затем равномерно разложите по формам или бокалам.

Петрушку измельчите. Желатин замочите в холодной воде на 10 минут до набухания, растопите на водяной бане до жидкого состояния.

В блендере соедините йогурт, сметану, соль, перец и петрушку, взбейте до однородности. Не выключая прибор, тонкой струйкой влейте растопленный желатин и взбивайте еще минуту.

Полученную массу сразу разлейте по формам с моцареллой, слегка перемешайте для равномерного распределения.

Уберите в холодильник минимум на 2 часа для полного застывания. Подавайте охлажденным, аккуратно извлекая из форм, сбрызнув оставшимся оливковым маслом и дополнив зеленым салатом.

Проверено редакцией
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.