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05 июня 2026 в 14:34

Был уверен, что желе — это для детей, пока не попробовал это клубничное чудо

Фото: D-NEWS.ru
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Почему я обожаю это желе? Три ингредиента, никакой духовки, а выглядит как из мишленовского ресторана.

Ингредиенты

Клубника свежая или замороженная — 500 г, сахар — 100 г, лимонный сок — 1 ст. л., вода питьевая — 100 мл, желатин — 15 г, вода для замачивания желатина — 50 мл.

Как готовлю

Сначала я перебираю клубнику, мою, удаляю хвостики и нарезаю. Засыпаю сахаром, добавляю лимонный сок и воду, ставлю на сильный огонь. Довожу до кипения, снимаю пену, убавляю огонь и варю 10 минут.

Тем временем замачиваю желатин в холодной воде на 10 минут. Две трети ягод протираю через сито, чтобы получить гладкий сок, а треть оставляю целиком. В горячий сок добавляю набухший желатин, мешаю до растворения.

Разливаю по формочкам, добавляю оставшиеся ягоды и отправляю в холодильник минимум на 3 часа. Перед подачей украшаю свежей клубникой — и вот оно, красивое и легкое счастье.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Получилась упругая, дрожащая текстура с ярким вкусом свежей клубники, а кислинка лимона идеально сбалансировала сладость. Советую подавать в прозрачных бокалах — выглядит дороже, чем есть на самом деле.

Проверено редакцией
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