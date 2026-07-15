Беру бутылку минералки, лед и клубнику: самый вкусный домашний лимонад за 5 минут

В жаркие дни этот лимонад готовлю чаще любых магазинных напитков. Всего несколько простых ингредиентов — и получается освежающий, ароматный напиток с натуральным вкусом клубники и легкой кислинкой лайма. Количество сахара можно регулировать по своему вкусу, а свежая мята делает лимонад еще более освежающим.

Для приготовления вам понадобится: клубника — 7–8 ягод, лайм — 1 шт., сахар — по вкусу, свежая мята — небольшой пучок, лед — по вкусу, сильногазированная минеральная вода — около 1,5 л.

Клубнику вымойте, удалите плодоножки и слегка разомните толкушкой или вилкой, чтобы ягоды пустили сок. Лайм нарежьте тонкими кружочками или дольками.

Переложите клубнику, лайм и листья мяты в большой кувшин. Добавьте сахар и слегка разомните ингредиенты ложкой, чтобы мята отдала аромат.

Наполните кувшин льдом примерно наполовину, затем влейте охлажденную газированную минеральную воду. Аккуратно перемешайте и дайте лимонаду настояться 5–10 минут.

Подавайте сразу, украсив стаканы свежей клубникой, ломтиками лайма и веточками мяты.

Личный опыт

Этот лимонад летом практически не исчезает из холодильника. Особенно нравится готовить его из спелой сладкой клубники — тогда сахара требуется совсем немного. А если дать напитку постоять несколько минут перед подачей, вкус становится более насыщенным и ярким.