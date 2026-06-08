Лучшие маринады для шампиньонов: 4 рецепта для мангала, аэрогриля и духовки

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Лучшие маринады для шампиньонов: 4 рецепта для мангала, аэрогриля и духовки

Шампиньоны — одни из самых удобных грибов для быстрого приготовления. Они отлично впитывают маринад и становятся настоящим деликатесом на мангале, в аэрогриле или духовке. Мы собрали четыре проверенных маринада. Каждый рассчитан примерно на 500–600 г свежих шампиньонов.

Рецепт № 1. Классический чесночно-травяной маринад — универсальный хит

В миске смешайте 4 ст. л. растительного масла, 3 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. черного перца, 1 ч. л. сушеного орегано и 1 ч. л. паприки. Добавьте сок половины лимона и 2 ст. л. рубленой свежей зелени (укроп + петрушка). Хорошо перемешайте. Крупные шампиньоны разрежьте пополам, мелкие оставьте целыми, залейте маринадом и оставьте на 30–40 минут.

Этот маринад дает яркий аромат и красивую румяную корочку как на мангале, так и в аэрогриле.

Совет: перед нанизыванием на шпажки слегка промокните шампиньоны бумажным полотенцем — так они лучше зарумянятся.

Рецепт № 2. Соевый маринад с медом и имбирем — азиатский акцент

Смешайте 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. жидкого меда, 1 ч. л. тертого свежего имбиря, 2 измельченных зубчика чеснока и 0,5 ч. л. молотой паприки. По желанию добавьте щепотку острого перца. Залейте очищенные шампиньоны и оставьте мариноваться 40–60 минут в холодильнике.

Шампиньоны получаются с карамельной корочкой и насыщенным солоновато-сладким вкусом — особенно хороши на мангале и в аэрогриле.

Совет: мед помогает образовывать красивую корочку, но не добавляйте его слишком много, чтобы грибы не подгорели.

Рецепт № 3. Сметанный маринад с чесноком и укропом — нежный и сочный

В глубокой миске соедините 150 г сметаны 15–20% жирности, 2 ст. л. растительного масла, 3 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. соли, щепотку черного перца и большой пучок мелко рубленного укропа. Добавьте 1 ч. л. горчицы для легкой остроты. Перемешайте с шампиньонами и маринуйте 30–50 минут.

Отлично подходит для аэрогриля и духовки — грибы получаются очень нежными и сочными внутри.

Совет: этот маринад лучше использовать для более крупных шампиньонов, чтобы они не потеряли форму при приготовлении.

Как замариновать грибы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 4. Острый барбекю-маринад — для любителей пикантного

Смешайте 3 ст. л. томатного соуса или кетчупа, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. жидкого дыма (по желанию), 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. копченой паприки, 0,5 ч. л. острого перца и щепотку соли. Залейте шампиньоны и дайте постоять минимум 40 минут.

Грибы приобретают насыщенный копченый вкус и красивый цвет — настоящий хит для мангала.

Совет: если готовите в аэрогриле, в последние 3–4 минуты повысьте температуру, чтобы появился аппетитный глянец.

Советы: как правильно мариновать и готовить шампиньоны

Шампиньоны очень быстро впитывают маринад, поэтому не держите их дольше 1–1,5 часа, особенно в кислых маринадах. Перед приготовлением не мойте грибы слишком долго — достаточно быстро ополоснуть и промокнуть полотенцем.

На мангале готовьте на среднем жаре 8–12 минут, в аэрогриле — 15–18 минут при 180–200°C, в духовке — 20–25 минут при 200°C.

Чередуйте шампиньоны на шпажках с луком, болгарским перцем или беконом — будет еще вкуснее. Готовые грибы можно сбрызнуть лимонным соком или посыпать свежей зеленью.

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