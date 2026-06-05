Россиянам рассказали, какие грибы можно найти в лесу уже в начале июня

Россиянам рассказали, какие грибы можно найти в лесу уже в начале июня Эксперт по грибам Тихомиров: в начале лета в лесу можно найти шампиньоны и опята

Шампиньоны, опята и лисички появляются в лесах уже в начале июня, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт по грибам Дмитрий Тихомиров. Он отметил, что активный грибной сезон уже стартовал — все благодаря прохладе и дождям в центральной части России в последние недели.

Уже сейчас можно найти шампиньоны, опята и лисички. Также растут так называемые белые дубовые грибы, которые можно найти на опушках с березами и дубами, — отметил Тихомиров.

Он подчеркнул, что лисички появились в этом сезоне довольно рано в связи с погодой. Если осадки продолжатся, то грибов станет еще больше. Эксперт добавил, что многие любители тихой охоты начали собирать растущий на дубах серно-желтый трутовик — по вкусу он напоминает куриное мясо.

Ранее миколог Михаил Вишневский заявил, что гриб серый навозник нельзя употреблять вместе с алкоголем. Он объяснил, что такое сочетание может привести к отравлению.