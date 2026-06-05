ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 10:55

Россиянам рассказали, какие грибы можно найти в лесу уже в начале июня

Эксперт по грибам Тихомиров: в начале лета в лесу можно найти шампиньоны и опята

Фото: Ulrich Reichel/imageBROKER/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Шампиньоны, опята и лисички появляются в лесах уже в начале июня, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт по грибам Дмитрий Тихомиров. Он отметил, что активный грибной сезон уже стартовал — все благодаря прохладе и дождям в центральной части России в последние недели.

Уже сейчас можно найти шампиньоны, опята и лисички. Также растут так называемые белые дубовые грибы, которые можно найти на опушках с березами и дубами, — отметил Тихомиров.

Он подчеркнул, что лисички появились в этом сезоне довольно рано в связи с погодой. Если осадки продолжатся, то грибов станет еще больше. Эксперт добавил, что многие любители тихой охоты начали собирать растущий на дубах серно-желтый трутовик — по вкусу он напоминает куриное мясо.

Ранее миколог Михаил Вишневский заявил, что гриб серый навозник нельзя употреблять вместе с алкоголем. Он объяснил, что такое сочетание может привести к отравлению.

Общество
грибы
продукты
природа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отправил в СИЗО обокравшую блогеров москвичку
Защитник «Вегаса» поймал шайбу лицом и оказался в больнице
В Кузбассе пенсионер попал под поезд
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о поддержке участников СВО
«Ура! Мы дома»: появились кадры с вернувшимися из плена бойцами
Ozon достиг договоренностей с Чувашией о развитии логистики в регионе
Как отпуск, ливни и скачки напряжения сделали страхование новой привычкой
Финал «Ролан Гаррос — 2026» Андреева — Хвалиньска: на кого ставят профи
В Венгрии раскрыли, в каком случае остановят процесс вступления Киева в ЕС
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Голикова рассказала о развитии российского здравоохранения
Россиянам рассказали о жуткой мошеннической схеме
Появились подробности нападения собаки на ребенка в краснодарской школе
Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЗАЭС
Гайдулян, двое детей, мнение об СВО: как живет актриса Лариса Баранова
Лихачев указал на особенность отношений со странами в атомной сфере
Герман Греф рассказал о важности саморазвития
Психолог напомнила, как просто поддержать детей в период сдачи ЕГЭ
Лантратова провела первую встречу с украинским омбудсменом
Грабители в мгновение разбогатели, стащив из магазина карточки Pokemon
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.