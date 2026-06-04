ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 14:58

Миколог ответил, какой гриб несовместим с алкоголем

Миколог Вишневский: серый навозник нельзя употреблять вместе с алкоголем

Фото: Erhard Nerger/imageBROKER.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Гриб серый навозник нельзя употреблять вместе с алкоголем, рассказал «Радио 1» миколог кандидат биологических наук Михаил Вишневский. Он объяснил, что такое сочетание может привести к отравлению.

Серые навозники — отличные съедобные грибы. Но надо иметь в виду: если у вас планируется торжество, шашлыки с пивом или более крепкими напитками, то серый навозник есть нельзя. В сочетании с алкоголем он дает очень серьезное, сильное, неприятно выглядящее и ощущаемое отравление. Не смертельное, но запомните надолго, — рассказал Вишневский.

Миколог подчеркнул, что именно на базе этого гриба разработали лекарства, помогающие отказаться от алкоголя. По его словам, в случае запланированного торжества лучше отдать предпочтение другим грибам.

Ранее миколог Александр Шишигин рассказал, что сморчки могут нанести вред организму при неправильном приготовлении. Он отметил, что в них содержится токсичное вещество гиромитрин, которое может привести к отравлению.

Читайте также
Дерматолог объяснила, как отличить высыпание на коже от аллергии
Здоровье/красота
Дерматолог объяснила, как отличить высыпание на коже от аллергии
Диетолог ответила, какие лекарства нужно брать в поездку
Здоровье/красота
Диетолог ответила, какие лекарства нужно брать в поездку
Садовод ответила, могут ли выросшие в теплице грибы навредить урожаю
Общество
Садовод ответила, могут ли выросшие в теплице грибы навредить урожаю
Никакой пиццы не надо: горячие тосты с курицей, грибами и сырным кремом — просят готовить снова и снова
Общество
Никакой пиццы не надо: горячие тосты с курицей, грибами и сырным кремом — просят готовить снова и снова
Миколог рассказал, какие грибы могут нанести вред здоровью
Здоровье/красота
Миколог рассказал, какие грибы могут нанести вред здоровью
Здоровье
грибы
микологи
отравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал виновников прекращения поставок энергоносителей из России в ЕС
«Только господь знает»: Путин об участии в выборах президента
Путин на немецком языке ответил на вопрос о посредниках
Путин раскрыл, что сказал бы при подписании мира с Украиной
Дроны ВСУ атаковали пять регионов России
Путин рассказал, как в будущем будет применяться «Орешник»
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Азербайджаном
Путин удивился реакции на его слова о Шредере как о возможном переговорщике
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин заявил о совместных с Китаем военно-технических разработках
«Наиболее существенная»: Путин назвал причину потери территорий Украиной
Эксклюзивные рисунки Джона Леннона передали в британский музей
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин сообщил о бесполезном давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.