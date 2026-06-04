Миколог ответил, какой гриб несовместим с алкоголем Миколог Вишневский: серый навозник нельзя употреблять вместе с алкоголем

Гриб серый навозник нельзя употреблять вместе с алкоголем, рассказал «Радио 1» миколог кандидат биологических наук Михаил Вишневский. Он объяснил, что такое сочетание может привести к отравлению.

Серые навозники — отличные съедобные грибы. Но надо иметь в виду: если у вас планируется торжество, шашлыки с пивом или более крепкими напитками, то серый навозник есть нельзя. В сочетании с алкоголем он дает очень серьезное, сильное, неприятно выглядящее и ощущаемое отравление. Не смертельное, но запомните надолго, — рассказал Вишневский.

Миколог подчеркнул, что именно на базе этого гриба разработали лекарства, помогающие отказаться от алкоголя. По его словам, в случае запланированного торжества лучше отдать предпочтение другим грибам.

Ранее миколог Александр Шишигин рассказал, что сморчки могут нанести вред организму при неправильном приготовлении. Он отметил, что в них содержится токсичное вещество гиромитрин, которое может привести к отравлению.