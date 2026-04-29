29 апреля 2026 в 08:15

Мягкий шашлык из жесткого мяса: 3 самых удачных маринада для говядины

Многие считают, что шашлык из говядины приготовить тяжело. Свинина прощает ошибки, курица готовится быстро, а говядина при малейшей оплошности превращается в жесткую подошву. Но есть способы приготовить это мясо так, чтобы оно было нежнейшим. Даже самая жесткая говядина после правильного маринада становится нежной, сочной и тает во рту. Собрали три лучших рецепта маринада — выбирайте по настроению.

Важные советы

Что важнее всего, когда вы готовите шашлык из говядины? Время! Чем жестче мясо, тем дольше оно должно мариноваться. Но есть и исключения: маринад на киви сделает свое всего за 2–3 часа. Передржите? Второе правило — режьте говядину поперек волокон, а не вдоль. Это уже половина успеха.

Маринад №1: киви — быстрый маринад для говядины, готово за 2 часа

Возьмите 2 кг говядины для шашлыка, нарежьте кусками по 4–5 см. Очистите два киви, разомните в кашицу. Добавьте к киви две луковицы, нарезанные кольцами, соль, перец и 2 столовые ложки растительного масла. Залейте мясо, тщательно перемешайте.

  • Не солите мясо в маринад с киви — соль вытягивает влагу, добавьте ее перед самой жаркой!

Важно: киви маринует быстро, 2–3 часа максимум. Если передержать, мясо станет рыхлым и безвкусным. После маринования нанизывайте на шампуры и жарьте на углях 10–12 минут. Результат — невероятно мягкое мясо без жестких волокон.

  • Совет: если мясо само по себе не сильно жесткое (например, у вас молодая говядина), сократите время маринования до 1,5 часов. Передержанное в киви мясо становится рыхлым и теряет вкус.

Маринад №2: минералка с луком — проверенная классика

Нарежьте 2 кг говядины. В глубокой миске смешайте мясо с 5 крупными луковицами, нарезанными кольцами. Добавьте соль, черный и красный перец, лавровый лист. Залейте сильно газированной минеральной водой, чтобы полностью покрыть мясо. Оставьте при комнатной температуре на 4–6 часов, можно на ночь в холодильнике. Углекислый газ размягчает волокна, лук отдает сок и аромат.

Такой маринад нежный, не перебивает вкус мяса. Жарьте 12–15 минут до румяной корочки.

  • Совет: чем сильнее газировка, тем эффективнее маринад. Брать нужно именно природную минералку, а не сладкую газировку. Приготовить маринад с колой — не очень хорошая идея.

Маринад №3: соевый с медом и горчицей — пикантный, нежный, мясо готово за 3 часа

Смешайте маринад: 100 мл соевого соуса, 2 столовые ложки меда, 1 столовую ложку горчицы, 3 зубчика чеснока через пресс, 1 столовую ложку растительного масла, соль и перец. Залейте 2 кг говядины, нарезанной кусками. Добавьте две луковицы кольцами. Перемешайте. Маринуйте в холодильнике 3–4 часа.

Мед карамелизует мясо при жарке, соевый соус делает его мягким, горчица добавляет пикантность. Шашлык получается с очень сочным и ароматным.

  • Совет: подавайте такой шашлык с кунжутом и зеленым луком.

Что добавить для разнообразия?

  • В маринад с киви: добавить кинзу, мяту, имбирь.

  • В минеральный маринад: зиру, кориандр, базилик.

  • В соевый маринад: кунжутное масло, имбирь, перец чили, апельсиновую цедру.

4 рецепта ленивых блюд на ужин ищите на нашем сайте.

шашлык
шашлыки
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
кулинария
кухня
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учительница села на 10 лет за совращение своего ученика
В российской республике ввели особый режим из-за угрозы атаки БПЛА
Карл III преподнес Трампу оригинальный подарок
Синоптик раскрыл, когда тепло вернется в Москву
Пушилин объяснил, как Киев относится к потерям на фронте
Военный эксперт раскрыл тактику Ирана при прорыве ПВО США
Вылетевший в Охотск самолет вернулся в аэропорт Хабаровска
Адвокат поставил точку в споре, взыщут ли алименты с безработного экс-мужа
«Кинжалы» кошмарят ВСУ, опасные мины-ловушки: новости СВО к утру 29 апреля
Россиянам назвали безопасную альтернативу соусам для шашлыка
Составлен список лучших фильмов и сериалов о Великой Отечественной войне
Россиян призвали не выезжать из страны на майские праздники
План «Ковер» введен на территории российского региона
Озвучено, когда россияне начнут получать детские пособия за май
Напиток богов: какая доза кофе снижает тревожность и спасает от стресса
В России утвердили новый необычный ГОСТ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 апреля: инфографика
HR-эксперт ответила, почему потеря работы для женщин становится катастрофой
ФРГ проигнорировала запрос о намерениях передать ядерное оружие Киеву
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 98 БПЛА
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

