Дело осужденной экс-владелицы банка БКФ приняло неожиданный поворот

Основательница компании «Русский продукт» и бывший председатель совета директоров банка БКФ Ольга Миримская могла освободиться из колонии после четырех с половиной лет заключения, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с решением суда в Калужской области. По информации собеседников издания, решение об условно-досрочном освобождении было принято еще в конце апреля. В публикации сказано, что защита Миримской направила ходатайство на УДО в марте.

Оно было удовлетворено с первого раза, — рассказал собеседник.

Авторы пишут, что освобождению предшествовал пересмотр приговора. В конце декабря 2025 года суд смягчил наказание, сократив срок лишения свободы с 19 лет до восьми лет и девяти месяцев колонии общего режима. В управлении ФСИН по Калужской области отказались давать комментарии.

Миримскую задержали и арестовали в декабре 2021 года. В декабре 2024‑го Измайловский райсуд Москвы признал ее виновной в даче и покушении на дачу взяток. Следствие установило, что она передала следователю два автомобиля: Honda CR‑V за 1,25 млн рублей и Mitsubishi Outlander за 2 млн рублей.

Ранее правоохранительные органы Кузбасса провели обыски в нескольких больницах в рамках дела о взятках при организации тендеров на закупку лекарственных препаратов. В ходе следственных действий были задержаны два медицинских работника, отвечавших за закупку медикаментов.