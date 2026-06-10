Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 11:00

Дело осужденной экс-владелицы банка БКФ приняло неожиданный поворот

«Ведомости»: экс-владелица банка БКФ Миримская могла выйти на свободу по УДО

Подписывайтесь на нас в MAX

Основательница компании «Русский продукт» и бывший председатель совета директоров банка БКФ Ольга Миримская могла освободиться из колонии после четырех с половиной лет заключения, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с решением суда в Калужской области. По информации собеседников издания, решение об условно-досрочном освобождении было принято еще в конце апреля. В публикации сказано, что защита Миримской направила ходатайство на УДО в марте.

Оно было удовлетворено с первого раза, — рассказал собеседник.

Авторы пишут, что освобождению предшествовал пересмотр приговора. В конце декабря 2025 года суд смягчил наказание, сократив срок лишения свободы с 19 лет до восьми лет и девяти месяцев колонии общего режима. В управлении ФСИН по Калужской области отказались давать комментарии.

Миримскую задержали и арестовали в декабре 2021 года. В декабре 2024‑го Измайловский райсуд Москвы признал ее виновной в даче и покушении на дачу взяток. Следствие установило, что она передала следователю два автомобиля: Honda CR‑V за 1,25 млн рублей и Mitsubishi Outlander за 2 млн рублей.

Ранее правоохранительные органы Кузбасса провели обыски в нескольких больницах в рамках дела о взятках при организации тендеров на закупку лекарственных препаратов. В ходе следственных действий были задержаны два медицинских работника, отвечавших за закупку медикаментов.

Регионы
УДО
Калужская область
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На западе Москвы полыхают балконы сразу на нескольких этажах
В Роскачестве напомнили об одной возможности работников в жаркую погоду
Звезда «Ландышей» Ника Здорик рассказала, о чем ей пишут жены бойцов СВО
Захарова: Зеленский творит на Украине бред космического масштаба
Глумливые насильницы обесчестили инвалида: жуткая история из-под Пскова
Прокуратура утвердила обвинение в отношении певицы-иноагента
Ученые из США доказали вред интервального голодания
Захарова предрекла штрафы за мысли на русском языке на Украине
Россиянам напомнили о повышении пенсий в июле
«В такие моменты я прихожу к Богу»: звезда «Ландышей» о панических атаках
Россиянам ответили, когда снизятся ставки по кредитам
Стало известно, сколько газа Европа досрочно закачала в хранилища
Волонтеры нашли еще одну зацепку во время поисков Усольцевых
«Абсолютно неразумно»: Швыдкой оценил одно решение Европы
Чудом уцелевшие фрагменты панорамы Рубо выставят в Севастополе
Автомобиль протаранил пожарное депо и задавил двух сотрудников МЧС
Минэкономразвития спрогнозировало рост иностранного турпотока в Россию
Захарова объяснила, с чем связан всплеск «дроновой истерии» в Молдавии
В РСТ раскрыли правду о спросе на туры в Крым на фоне дефицита бензина
Захарова раскрыла, как РФ поступит с производством дронов для ВСУ в Канаде
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.