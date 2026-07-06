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06 июля 2026 в 10:24

«Пермский Чикатило» предпринял новую попытку выйти из колонии

Пермскому насильнику Тамбасову отказали в условно-досрочном освобождении

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Дмитрий Тамбасов, известный как «пермский Чикатило» и осужденный за особо жестокие изнасилования с летальным исходом, снова подал заявление об условно-досрочном освобождении, пишет Telegram-канал SHOT. После его нападений в телах пострадавших обнаруживали остатки овощей.

Серийный преступник с самого начала заключения неоднократно просил отправить его в зону специальной военной операции, но получал отказ. Сейчас Тамбасов содержится в исправительной колонии № 12 Пермского края. Он часто подает ходатайства о переводе в колонию-поселение, а также время от времени пытается выйти на свободу досрочно. Согласно текущему графику, Тамбасов должен выйти на свободу через два года — в 2028 году.

Искать возможности для скорейшего освобождения он начал еще в 2020 году. Тогда Тамбасов впервые за время отбывания наказания устроился на работу в колонии, надеясь получить положительную характеристику. Серийный убийца резал хлеб в тюремной столовой, обрабатывал древесину, следил за порядком и чистотой. Однако образцовым заключенным он не стал — из-за агрессивного поведения его поставили на профилактический учет.

Тамбасов охотился на девушек в начале 2000-х. На момент задержания ему был 21 год. Его проверяли на причастность к 11 убийствам, но доказать удалось только три. Сначала маньяка осудили за изнасилование и заражение венерическим заболеванием. В 2003 году Тамбасов получил семь с половиной лет лишения свободы общего режима.

Однако в 2009 году, когда он уже готовился к условно-досрочному освобождению, следователи подняли несколько старых нераскрытых дел и заподозрили Тамбасова в серии убийств. Суд с участием присяжных приговорил «пермского Чикатило» к пожизненному заключению. Но в 2010 году Верховный суд смягчил приговор до 25 лет колонии.

Ранее в Карачаево-Черкесии на протяжении нескольких лет действовал преступник, который насиловал и убивал пожилых женщин. Более 15 лет убийца скрывался от правоохранителей, используя поддельный паспорт. После оглашения приговора его отпустили прямо в зале суда.

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