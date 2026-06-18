Суд не стал освобождать экс-замминистра культуры России Суд отказал в УДО экс-замминистра культуры России Яриловой

Суд в Москве отказал экс-замминистра культуры Ольге Яриловой, осужденной за злоупотребление должностными полномочиями, в условно-досрочном освобождении, сообщил «Коммерсант». Она уже отсидела половину срока.

В хозотряде СИЗО экс-чиновница получила восемь поощрений, освоила несколько рабочих профессий, а также регулярно посещает храм в Перово. Однако этого не хватило, чтобы убедить суд в том, что она встала на путь исправления.

Тверской суд Москвы назначил экс-заместителю министра культуры РФ Ольге Яриловой семь лет заключения в колонии общего режима. Помимо этого, с Яриловой взыскали 125 млн рублей в пользу потерпевшей стороны.

Ранее следствие обвинило экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в получении взятки в размере 34 млн рублей. По версии следствия, средства были переведены на счет экс-владельца дорожной компании «Южуралмост», а затем переданы гражданской жене Дубровского.